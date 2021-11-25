Применяют "закулисное" давление, чтобы потом не краснеть: администрация Байдена лоббирует отмену санкций против "Северного потока-2"

Применяют "закулисное" давление, чтобы потом не краснеть: администрация Байдена лоббирует отмену санкций против "Северного потока-2"

Такие действия администрации совершили коллапс в Сенате.

Пока российские войска скапливаются на границе с Украиной, вызывая опасения по поводу нового вторжения, администрация Байдена тихо лоббирует союзников-демократов на Капитолийском холме, чтобы они отменили санкции в отношении противоречивого российского газопровода "Северный поток-2", включенных в ежегодный законопроект об обороне.

Об этом пишет Foreign Policy.

Госсекретарь Энтони Блинкен и его помощники позвонили в офисы Сената на прошлой неделе, призывая сенаторов отменить поправки, налагаемые штрафами на ряд организаций, причастных к "Северному потоку-2".

Следует отметить, что палата представителей уже приняла версию законопроекта о финансировании обороны, включая положения о дальнейших санкциях по проекту газопровода. В версии Сената есть четыре поправки, которые будут предусматривать санкции против "Северного потока-2", согласно недавним итогам республиканцев.

"Вся деятельность Сената может быть препятствована всякий раз, когда эти стандартные отчеты будут подаваться каждые пару месяцев. Последствия здесь будут далеко за пределами [Северного потока 2]", – подчеркнул помощник демократов.

В случае, когда это произойдет, Байден фактически потеряет одну из привилегий исполнительной власти — он не сможет по своему усмотрению выводить из-под санкций юридические и физические лица.

Один из помощников Конгресса сказал, что должностные лица администрации предупреждали, что для США важно не разрывать отношения с Германией, потому что та будет важным союзником Запада, если Россия снова вторгнется в Украину.

Такие действия администрации Байдена вызвали настоящий гнев у республиканцев.

"Администрация Байдена пытается скрыть свое катастрофическое решение "баловать" Россию и подрывать наших союзников в начале этого года, – заявил член парламента от штата Алабама Майк Роджерс. – Они знают, что санкции против "Северного потока-2" являются сильной двухпартийной поддержкой, и применили тактику закулисного давления, чтобы потом не краснеть".

Член сената от демократов Джин Шагин также выступил против такого решения Байдена: "Я буду продолжать выступать против газопровода и работать над продвижением в Конгрессе усилий, которые привлекут Путина к ответственности за его воинственное поведение против наших союзников и партнеров и не позволю ему использовать газовые потоки в Европу ".

Напомним, 22 ноября США одобрили санкции против двух судов и связанной с РФ компаний, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Российская Федерация считает новые санкции США против газопровода "Северный поток-2" незаконными и неправильными.