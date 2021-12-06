Пример Финляндии: в Германии заявили, что Украину нужно взять в ЕС, но не в НАТО

Пример Финляндии: в Германии заявили, что Украину нужно взять в ЕС, но не в НАТО

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер не верит в вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украине лучше всего брать пример с Финляндии, которая является членом Европейского Союза, но не входит в НАТО.

Таке мнение выразил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Handelsblatt.

Ишингер не верит в вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, в Москве знают, что цена за это будет намного выше выгоды.

"Президент России Путин считает, что занимает оборонительную позицию. Он давно боится, что США все-таки примут Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО. Но мы могли бы предложить Украине ориентироваться на финнов в долгосрочной перспективе. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО", — сказал Вольфганг Ишингер.

Он считает правильным, что новое коалиционное соглашение сначала занимает четкую позицию по ситуации в Украине и Беларуси, а только потом говорит о России. По мнению Ишингера, Россия проводит "оппортунистическую политику", поэтому с Москвой нужно вести переговоры с позиции силы.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер, поскольку некоторые страны продолжают придерживаться тактики непровоцирования России в этом вопросе.

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