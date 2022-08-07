Пример полной деградации: экс-советник РФ при ООН – о том, почему Лаврова держат в МИД 20 лет

Экс-дипломат РФ предположил, что Лавров может осознавать, что несет чепуху, но боится уходить в отставку из-за угрозы расправы.

Сергей Лавров на должности министра иностранных дел РФ – пример полной деградации российской дипломатии.

Об этом заявил бывший сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев в эфире Радио НВ.

"Лавров – это пример полной деградации. Начинал он многообещающе. Когда он стал министром, я помню, как все говорили: "Какой замечательный министр. Такой воспитанный, настоящий дипломат". И сейчас это какая-то злая карикатура на дипломатию. Не говоря о том, какими людьми он окружил в МИД и как они компрометируют российскую дипломатию уже много лет", — считает Бондарев.

Экс-дипломат напомнил, что Лавров работает в должности министра иностранных дел с 2004 года.

"А когда ты 20 лет работаешь министром, то совсем иначе начинаешь воспринимать, наверное, и министерство, и мир в целом. У тебя [в голове] происходят определенные изменения и картина мира меняется. Вполне возможно, он действительно считает, что Украина готовила нападение на Россию, готовилось биологическое оружие, направленное исключительно против россиян. И вот эта вся чушь транслируется им вполне искренне", — предположил он.

В то же время Бондарев не исключает и второго варианта: Лавров боится уходить в отставку из-за угрозы расправы.

"Возможно, он хватается за голову и думает: "Какой ужас происходит. Но что делать? Если я уйду, меня сразу… Сами понимаете — Новичком или "старичком" отравят, и тому подобное", — отметил бывший сотрудник постоянного представительства России при ООН.

Напомним, что в мае советник России при ООН в Женеве Борис Бондарев подверг критике политику деградации пропутинского режима и решил подать в отставку.

Ранее звезда "Квартала 95" насмешила пародией на Лаврова в Африке.

Читайте также: