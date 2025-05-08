Примет ли Путин отставку Кадырова: в ISW сделали предположение

Кадыров и Путин / © ТСН.ua

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров изъявил желание уйти в отставку с должности. Президент России Владимир Путин, вероятно, отклонил эту просьбу.

Об этом пишут в ISW.

Как отметили в Институте, Путин и Кадыров встретились 7 мая, чтобы обсудить социально-экономические вопросы в Чеченской Республике. Кадыров завершил встречу, поблагодарив Путина за его положительную оценку усилий чеченских сил по формированию войск и участию в войне России в Украине.

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«Кадыров подчеркнул: „Мы не подведем (Путина — ред.)“. В ответ кремлевский диктатор сказал: "У меня нет никаких сомнений", намекая: Путин ожидает, что Кадыров продолжит руководить республикой», - объяснили в ISW.

Напомним, Кадыров выразил желание уйти в отставку с должности 5 мая. При этом он отметил, что только Путин может санкционировать это решение.