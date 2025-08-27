Примет ли Россия западные гарантии безопасности для Украины: ISW оценил настроения Кремля

Выступление президента России Владимира Путина на фоне Кремля / © Associated Press

США готовы предоставить своим европейским партнерам вспомогательные силы в рамках будущих гарантий безопасности для Украины, что предусматривает, в частности, использование стратегических средств. В то же время Россия не намерена соглашаться на подобные договоренности.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Вашингтон изменил подход: теперь США готовы поддержать любую западную миссию, направленную на обеспечение мира и стабильности в Украине после завершения войны. Ранее у президента США Дональда Трампа были другие планы.

Как писало издание Financial Times, речь идет о намерении предоставить стратегические инструменты, которые предусматривают разведку, системы управления и командования, а также помощь в работе противовоздушной обороны.

«Официальные источники отметили, что такая поддержка США зависит от обязательства европейских государств развернуть „десятки тысяч“ военнослужащих в Украине», — указывает ISW.

Эксперты института напоминают, что российские чиновники неоднократно отвергали предложения о гарантиях безопасности. Несмотря на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в свое время заявлял о поддержке и даже называл страны, способные обеспечить гарантии, впоследствии его риторика изменилась. В частности, Лавров высказал мнение, что США не должны брать на себя ответственность за послевоенную безопасность Украины.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Кремль отвергает «любой сценарий, который предусматривает появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО».

"Кремль, вероятно, отклонит предложение США и Европы по гарантиям безопасности, подобное тому, которое, как сообщается, обсуждают американские и европейские чиновники», — резюмировали в ISW.

Напомним, 25 августа Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». Глава Белого дома подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она расположена рядом с Украиной».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, гарантии безопасности, работа над которыми продолжается, должны быть такими, как пятая статья Договора НАТО. Глава государства также акцентировал, что вопрос гарантий безопасности — это и вопрос финансирования ВСУ.