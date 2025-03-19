Примет ли Украина участие в переговорах с США и РФ в Саудовской Аравии: у Зеленского ответили

Делегация от Украины не будет участвовать в переговорах между США и Россией 23 марта в Саудовской Аравии.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет The Guardian.

По его словам, переговоры в Саудовской Аравии будут носить двусторонний характер и состоятся между США и Россией. Поэтому Украина не собирается участвовать в них.

В то же время Подоляк добавил, что следует дождаться результатов разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. После этого станет ясно, когда могут состояться переговоры с участием Украины.

По мнению Подоляка, главным должно быть осознание того, как Трамп видит результаты своей беседы с Путиным и сделать соответствующие выводы. Президент Украины "хочет полностью понять ее содержание от Трампа", добавил советник руководителя ОП.

Подоляк также вспомнил встречу Трампа и Зеленского в Белом доме. Он назвал ее "эмоциональной" и "показавшей накопившиеся противоречия".

Эти противоречия, по его словам, были вынесены на переговорный стол в Саудовской Аравии во время встречи США и Украины, и очень быстро были налажены как официальные, так и неофициальные коммуникации.

Напомним, американский президент Трамп первым сообщил о звонке президенту Украины Зеленскому. Лидеры говорили по телефону 19 марта.