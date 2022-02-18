Примет приглашение: США надеются, что Блинкен встретиться с Лавровым в Женеве

Примет приглашение: США надеются, что Блинкен встретиться с Лавровым в Женеве

Но пока ответа от России США не получили.

США очень надеются, что Россия положительно отреагирует на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве на следующей неделе.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, - пишет National Public Radio.

"Госсекретарь Блинкен пригласил министра иностранных дел Лаврова в Женеву сесть за стол переговоров. И мы надеемся, что они (Россия - ред.) примут это приглашение и предпочтут дипломатию конфронтации", - заявила она.

Но, по ее словам, пока ответа от России США не получили.

"Мы надеемся, что они примут это приглашение. Это единственный путь вперед", - отметила она.

Ранее госсекретарь США заявил, что направил письмо главе МИД РФ с предложением провести на следующей неделе очную встречу.

"Я направил сегодня Лаврову письмо с предложением встретиться на следующей неделе в Европе для обсуждения шагов, которые мы можем принять, чтобы урегулировать кризис без конфликта", - заявил Блинкен на заседании СБ ООН.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен второй раз за неделю поговорил с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации вокруг Украины.

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