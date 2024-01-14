"Принцип одного Китая": Пекин подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР

В правительстве КНР заявили, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и какие бы изменения не произошли на Тайване, основной факт, что в мире только один Китай и Тайвань является его частью остается неизменным.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Управления по делам Тайваня Госсовета КНР по поводу результатов выборов на Тайване, — пишет Укринформ.

«Тайванский вопрос является внутренним делом Китая и какие бы изменения не произошли на Тайване, основной факт, что в мире только один Китай и Тайвань является частью Китая, не изменится», — говорится в заявлении.

Также неизменными остаются позиция правительства КНР по поддержанию принципа одного Китая и противодействию сепаратизму «независимости Тайваня», «двух Китаев» и «один Китай, один Тайвань», а также преобладающий консенсус международного сообщества по соблюдению принципа одного Китая.

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«Принцип одного Китая является надежной опорой мира и стабильности в Тайваньском проливе. Мы верим, что международное сообщество и в дальнейшем будет соблюдать принцип одного Китая, понимать и поддерживать справедливое дело китайского народа, который противодействует сепаратистской деятельности «независимости Тайваня» и стремится достичь национального воссоединения», — подчеркнул спикер ведомства.

В субботу, 13 января, на Тайване прошли президентские и парламентские выборы. Победу одержал вице-президент от правящей Демократической прогрессивной партии (DPP) Лай Чинте, являющийся сторонником независимости острова от КНР.

Напомним, в последние годы риторика КНР в отношении Тайваня становится более агрессивной. В Пекине все чаще говорят о том, что военный путь не исключен, если не будет достигнуто объединение мирным путем.

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