"Принципы Устава ООН – это не меню а-ля карт": Гутерриш убежден, что они не должны применяться выборочно

"Принципы Устава ООН – это не меню а-ля карт": Гутерриш убежден, что они не должны применяться выборочно

Он также выразил обеспокоенность по поводу извращения концепции миротворчества.

Принципы Устава ООН не могут применяться избирательно и должны выполняться всеми странами – членами Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении по поводу ситуации в Украине, — пишет Укринформ.

"Принципы Устава ООН – это не меню а-ля карт", — подчеркнул генсек ООН.

Он выразил обеспокоенность по поводу извращения концепции миротворчества.

"Я горжусь достижениями миротворческих операций ООН, в которых так много голубых шлемов пожертвовали своими жизнями, защищая гражданское население. Но когда войска одной страны заходят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вообще не являются миротворцами", — подчеркнул Гутерриш.

Также он отверг пропагандистские обвинения в "геноциде", звучащих со стороны России в адрес Украины.

Генсек ООН констатировал, что решение Российской Федерации признать так называемую «независимость» ОРДЛО является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. И еще раз напомнил, что такие односторонние меры прямо противоречат принципам Устава ООН.

По словам Гутерриша, эти действия являются серьезным ударом по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности.

"Нам нужна деэскалация немедленно", — добавил он, отметив необходимость вернуться к диалогу и переговорам. Иначе, предостерег Гутерриш, нынешний кризис будет ужасно губительным как для Украины, так и для России.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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