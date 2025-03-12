Принесет ли перемирие мир Украине: в CNN предупредили о скрытой угрозе

Хотя 30-дневное прекращение огня выглядит положительным шагом, CNN отмечает, что перемирие является "самой сложной и ущербной идеей" этого десятилетнего конфликта.

Президент России Владимир Путин, по всей видимости, согласится на определенную форму мира в войне против Украины, чтобы сохранить видимость сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом. В то же время, характер этого перемирия может определить дальнейший ход войны и будущее Украины.

Об этом пишет CNN.

"Это может быть не немедленное прекращение огня, и он (Путин) может, как это уже делала Россия, решить отложить его начало, чтобы сначала достичь военных целей, особенно в Курской области, где Украина близка к тому, чтобы быть выброшена из той части России, которую она удерживала с августа", — отмечает издание.

Хотя 30-дневное прекращение огня выглядит положительным шагом, CNN отмечает, что перемирие является "самой сложной и ущербной идеей" этого десятилетнего конфликта.

Журналисты подчеркивают, что полное прекращение огня на всей линии фронта на месяц почти невозможно без провокаций или случайных столкновений.

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"Послужной список Москвы должен лежать в основе каждой оценки того, как будет продолжаться любой мир… Мы должны ясно видеть цели Кремля. Они не будут достигнуты замораживанием линии фронта. Путину нужна более масштабная победа, чтобы оправдать потери на этом пути и удовлетворить его преувеличенное представление об угрозе, которую Запад теперь представляет".

CNN также предупреждает, что если перемирие сорвется – скорее всего, из-за действий России – Трамп может обвинить в этом Украину, что приведет к очередной заморозке военной помощи Киеву. В этом случае Кремль получит возможность начать новое интенсивное наступление, используя паузу для перегруппировки сил и ослабления поддержки Запада.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Марк Рубио о том, сколько времени у Кремля, чтобы согласиться на прекращение огня.

Мы ранее информировали, что советник президента США Майк Уолтц заявил о важном первом шаге в переговорах с Украиной.