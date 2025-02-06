Принудительная мобилизация женщин: рассматривает ли Рада этот вариант

Поскольку вопрос о мобилизации женщин был предметом политических манипуляций, Верховная Рада решила четко и однозначно расставить точки на законодательном уровне.

Вопроса принудительной мобилизации военнообязанных женщин в Украине нет в повестке дня. Женщины могут вступить в ряды ВСУ только по собственному согласию и желанию.

Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил на брифинге, сообщает "Укринформ".

Вениславский акцентировал, что в Украине нет никакого принуждения по мобилизации женщин.

"Вопрос призыва военнообязанных женщин был решен парламентом путем четкой императивной нормы закона. Потому что до моменту принятия закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о военном учете и военной службе было предусмотрено в постановлении Кабинета Министров Украины то, что женщины могут быть мобилизованы исключительно по их добровольному согласию", – рассказал нардеп.

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"То есть никакого принуждения ни до сегодняшнего дня, ни после вступления в силу всех наших законодательных инициатив для женщин не было. Только их добровольное согласие", – акцентировал член оборонного комитета.

Он добавил, что, поскольку вопрос мобилизации женщин был предметом политических манипуляций, Верховная Рада решила четко и однозначно расставить точки на законодательном уровне.

Вениславский напомнил, что законом предусмотрено следующее: женщины становятся на военный учет, проходят базовую общевойсковую подготовку и мобилизуются исключительно по их добровольному согласию на каждом этапе.

"Вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит", – подчеркнул народный избранник.

К слову, в январе экс-министр обороны Британии Бен Уоллес упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не разрешил мобилизацию мужчин младшего возраста и женщин.