Принудительное приземление самолета в Минске, продажа земли и декларирование: что 3 июня в повестке дня Рады

Заседание должно начаться в 10:00.

В четверг, 3 июня, Верховная Рада соберется на очередное пленарное заседание пятой сессии.

Согласно повестке дня, сегодня парламентарии должны принять заявление касательно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске. Также депутаты планируют разблокировать подписание закона о продаже земли, находящейся в государственной собственности, через электронные аукционы. Для этого должно быть отклонены семь проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы" (№ 2195).

Кроме того, в повестке дня работы Верховной Рады на сегодня законопроекты: о добровольном одноразовом декларировании и об уголовной ответственности за дачу ложных данных в декларациях, проект закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине, правительственный законопроект, направленный на постепенный вывод из пользования паспорта в форме книжечки.

Также в повестке дня на этот день ратификационные законопроекты и проекты постановлений об установлении границ и переименовании населенных пунктов.

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