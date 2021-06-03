Принудительное приземление самолета в Минске: Верховная Рада осудила действия Беларуси

Украинский парламент поддержал решение правительства запретить авиасообщение с Беларусью.

Верховная Рада 3 июня приняла заявление касательно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега, которых арестовали.

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"За" проголосовало 280 народных избранников.

Таким образом, украинский парламент осуждает действия властей Беларуси касательно принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair и задержания Романа Протасевича. В заявлении также говорится, что Верховная Рада Украины подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского Союза и США, в частности о прекращении воздушных сообщений с Республикой Беларусь.

Верховная Рада Украины призывает белорусские власти немедленно освободить журналиста и активиста Романа Протасевича и всех политических заключенных, говорится в заявлении.

Соответствующее заявление будет направлено в международные институции.

Напомним, 23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Официальной причиной посадки самолета в Минске назвали угрозу минирования самолета. Чтобы задержать оппозиционера, белорусские власти пошли на беспрецедентные шаги: гражданский рейс посадили принудительно с помощью истребителя. В свою очередь, оппозиционные белорусские СМИ утверждают приказ поднять истребитель отдал сам Лукашенко, а командиру рейса, которым летел Протасевич, вероятно угрожали сбить самолет, если тот не изменит маршрут.

Роман Протасевич — активный участник акций против Лукашенко. Пол года назад режим объявил журналиста в международный розыск. Его обвиняют в экстремизме и терроризме, максимальное наказание за такое в Беларуси — это смертная казнь. Протасевич неоднократно заявлял, что за ним следят.

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