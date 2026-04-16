Принудительное возвращение мужчин в Украину: в Раде объяснили, действительно ли это возможно

Возвращение мужчин из-за границы

Призывы к находящимся за рубежом украинцам возвращаться домой для помощи государству, вероятно, не принесут желаемого результата. Даже если власти разработают специальные механизмы возвращения мужчин из-за границы в Украину, граждане будут искать способы остаться в Европе, меняя страны проживания.

Об этом рассказал народный депутат от «Слуги народа» и член комитета по экономическому развитию Богдан Кицак.

Он убежден, что принудительный возврат не станет эффективным инструментом для мобилизации. Главным препятствием является отсутствие внутреннего желания возвращаться в страну, где продолжаются боевые действия.

«Граждане просто не будут мотивированы возвращаться. Ведь многие из них потратили значительные средства, чтобы уехать и начать жить за границей. Кроме того, украинцы не желают возвращаться в условия войны», — заявил нардеп.

По словам политика, попытки принудительной депортации могут лишь усугубить демографическую ситуацию и спровоцировать очередное перемещение людей по территории Евросоюза.

Кицак отмечает: если отдельные европейские страны начнут активно сотрудничать с Украиной в вопросе возвращения мужчин, это приведет к тому, что украинцы будут просто переезжать в более «безопасные» для них государства.

«Такой подход может не принести желаемого результата, а создаст новую волну миграции по Европе. Лишь несколько случаев такого принудительного возвращения может усугубить ситуацию и люди начнут переезжать из стран, которые будут сотрудничать с Украиной и депортировать людей. Но все равно, таким образом, пополнять ряды Вооруженных Сил не получится», — прогнозирует депутат.

Возможно ли мотивировать деньгами или бронированием

В парламенте также рассматривались варианты финансового стимулирования для тех, кто решит приехать домой. Однако этот путь считается тупиковым. По мнению Кицака, если государство начнет платить за возвращение, это вызовет справедливое возмущение среди тех, кто уже долго защищает Украину на фронте.

Единственной категорией, которую можно заинтересовать возвращением, являются узкопрофильные специалисты. К примеру, специалистов для оборонной промышленности можно было бы мотивировать с помощью бронирования.

Впрочем, депутат признает: «Проблему с мобилизацией это все равно не решает». Фактически придумать простой и действенный механизм быстрого возвращения мужчин сейчас невозможно.

Несмотря на дискуссии о нарушении прав человека, юристы напоминают: ограничения на выезд мужчин призывного возраста во время военного положения законны. Как Конституция Украины, так и Европейская конвенция по правам человека предусматривают возможность ограничения свободы передвижения для национальной безопасности.

В то же время, государство должно сохранять баланс между необходимыми мерами защиты и правами граждан, оставляя возможность обжаловать запрет выезда в судебном порядке в специфических случаях. Однако на сегодняшний день безопасность страны остается приоритетом, который оправдывает временные ограничения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы возвращение украинцев из-за границы, в частности из Германии, однако отмечал невозможность ограничения свободы передвижения граждан.

В интервью глава государства подчеркивал, что в Украине действует закон, разрешающий мужчинам, не подлежащим мобилизации, свободно выезжать за пределы страны.

«В Украине действует закон — мужчины, не призывники, могут свободно уезжать. Да, я слышу, что говорит Фридрих, и отвечаю: я не могу запретить людям свободно передвигаться», — отмечал Зеленский.

В то же время президент признавал, что социальная поддержка украинцев создает значительную нагрузку для бюджета Германии и поблагодарил за помощь.

«Я искренне благодарю за то, что вы так помогаете этим людям. Я очень хочу, чтобы украинцы возвращались домой», — подчеркивал он.

По словам Зеленского, в Германии находится около 1,3 млн украинцев, и вопрос их возвращения должен решаться в сотрудничестве миграционных служб обеих стран.

Также руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что украинцы не будут возвращаться из-за границы без гарантий безопасности и стабильной экономики.

«Никто не вернется просто так. Люди ожидают реальных гарантий безопасности и созданной экономической основы», — подчеркивал он.

По его словам, для этого Украина должна развивать производство, поддерживать бизнес и минимизировать вмешательство государства, ведь только при таких условиях возвращение граждан возможно.