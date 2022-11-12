Принуждают ли США Украину к переговорам с Россией: эксперт предостерег от капитуляции

По словам эксперта, любое предложение переговоров с РФ до вывода ее войск из Украины – это принуждение к капитуляции.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан прокомментировал слухи о вероятном давлении со стороны США на Украину для переговоров с Россией.

Об этом эксперт рассказал в интервью "УНИАНу".

Свитан ответил на вопрос, могут ли США всерьез поставить Украине условие: либо переговоры, либо существенные сокращения поставок оружия.

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"Они могут поставить такой вопрос только в каких-то кулуарных отношениях. Медийно, на публично они задать такой вопрос не могут", — считает военный эксперт.

"Здесь вопрос к нашему руководству: если нашему военно-политическому руководству ставятся ультиматумы такого уровня, они просто должны это все озвучивать. И дальше уже украинское общество принимает это к сведению, по меньшей мере", – добавил он.

Свитан также отметил, что все засланцы президента РФ Владимира Путина "всегда несут какую-то беду".

"Ничего никто из них для Украины хорошего не принес – начиная от Меркель и заканчивая Салливаном, даже Папа Римский сюда включился", – сказал полковник запаса.

Он подчеркнул, что любое предложение переговоров с РФ для вывода российских войск из Украины – это принуждение к капитуляции.

"Пока хоть один российский солдат стоит на территории Крыма, Донбасса, на любой украинской территории, а мы идем на переговоры – мы капитулируем. Рассказы, которые были в марте 2022 года, когда наше политическое руководство уже согласилось отдать Крым и Донбасс россиянам, причем по линии "Минска-2", и это было прописано в соглашениях... Кстати, с ОП снова начали говорить о них, что если переговоры, то на базе стамбульских договоренностей, еще и в составе той же группы. Такого рода заявления после визита Салливана в Киев начинают снова вызывать вопросы к нашему политическому руководству", – рассказал эксперт.

"Не думайте договориться с кем-то о сдаче украинской территории и капитуляции за спиной украинского народа!" – призвал Свитан.

Вероятное давление по поводу переговоров

Напомним, среди политиков и дипломатов в США и ЕС превалирует впечатление, что военным путем Украина не способна выиграть войну с Россией. Такой вариант даже считают нежелательным, отмечая необходимость для победы дипломатической части, то есть переговоров, рассказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

В то же время министр обороны Британии Бен Воллес, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс призвали не давить на Украину по поводу переговоров с Россией.

В США говорят, что ждут от России четких сигналов о готовности к серьезным переговорам по установлению мира в Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. В то же время Вашингтон не давит на Киев по поводу переговоров, заявил советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ключевым условием для старта переговоров с РФ остается вывод вражеских войск с территории Украины.

У Украины есть свой план, освобождение Херсона, переговоры с Россией и США после выборов Михаил Подоляк

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