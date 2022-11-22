Принуждение к миру: Ермак назвал цель российских ударов по гражданским объектам

Руководитель ОП объяснил, почему РФ провоцирует гуманитарную катастрофу в Украине.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, зачем Россия наносит удары по мирным городам и гражданским объектам – от домов до больниц и школ.

Об этом он написал в Twitter.

Ермак подчеркнул, что такие действия – элементы российской стратегии.

"Цель очевидна: вызвать масштабную гуманитарную катастрофу, спровоцировать очередной кризис беженцев в Европе. Либо принудить к миру Украину, либо вынудить Запад принуждать Украину к миру", – отметил руководитель ОП.

Могут ли Украину принудить к переговорам

По информации Wall Street Journal, Штаты непублично намекают Киеву о необходимости переговоров.

В немецком издании Вild пишут, что Кремль хочет давить на Украину и Запад, чтобы заставить переговоры о прекращении огня.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, попытки Запада посадить Украину за стол переговоров после серии крупных военных побед равнозначны просьбе капитуляции.

Политолог Владимир Фесенко считает, что Путин продвигает идею переговоров, что заморозить ситуацию на фронте и закрепиться на оккупированных территориях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в свою очередь подчеркнул, что украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений из РФ.

В то же время в СМИ появилась информация, что Путин получил от страны-посредницы (какой именно, не указывают) проект возможного "соглашения" с Украиной. Украина и РФ этот факт отрицают.

Киев будет решать, когда и на каких условиях вести переговоры с Россией - Столтенберг