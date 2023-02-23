"Приостановка" договора по ядерному оружию: в США объяснили, может ли Россия увеличить свой арсенал

В США отметили, что Россия с 2020 года не выполняла свои обязательства.

Заместитель председателя Госдепа Виктория Нуланд прокоментировала то, что Россия "приостановила" договор о ядерном оружии. Она отметила, что в США не понимают заявления РФ и считают, что это было сделано для внутреннего потребителя.

Об этом она сказала в интервью The Washington Post.

В США подчеркнули, что они изучают то, что означает решение России приостановить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного совместно с США в 2010 году.

"Путин не вышел из Договора о СНВ-3, он "приостановил" его. Мы все еще пытаемся понять, что это значит на практике. Но важно понимать, что Россия не выполняла договорные обязательства об инспекции по крайней мере последние два года", — объяснила Нуланд.

Замглавы Госдепа также отметила, что Россия с 2020 года не допускала представителей США на свои ядерные объекты.

"Поэтому Путин просто сделал заявление для россиян, потому что должен что-то сделать. Но если честно, этот договор имеет по крайней мере такой же вес для России, поскольку сейчас они не в состоянии увеличивать свой ядерный арсенал. И мы не имеем ни желания, ни заинтересованности делать то же", – объяснила Нуланд.

"Приостановка" Путиным Договора о стратегических наступательных вооружениях

Российский диктатор Путин 21 февраля в послании к Федеральному собранию РФ заявил, что "Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях". Речь идет об ограничении ядерных вооружений.

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный рассказал, что это означает возобновление выпуска стратегических наступательных вооружений с точки зрения сегодняшних потребностей. А они минимальны. Он добавил, что заявления диктатора – это часть пропаганды.

Договор о стратегических наступательных вооружениях — это соглашение, ограничивающее ядерные вооружения между странами США и РФ. Условия договора ограничивали количество стоящих на боевом дежурстве ядерных боеголовок.

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