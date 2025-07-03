Приостановка поставок оружия Киеву: в США возмущены решением Пентагона

Флаг США. / © Associated Press

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Конгрессмен-демократ Евгений Виндман заявил, что разъяренный из-за остановки поставок некоторого американского оружия Украине США должен «скорректировать свой курс» помощи Киеву.

Об этом он сообщил соцсети Х.

«Я взбешен. Решение приостановить поставки критически важного оружия США, включая ракеты и артиллерию Patriot, ставит под угрозу жизнь и территорию украинцев», — подчеркнул американский сенатор.

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Политик отметил, что украинцы отчаянно борются против вторжения российского диктатора Владимира Путина. Именно поэтому США должны «скорректировать свой курс, чтобы обеспечить нашим украинским партнерам все необходимое».

Напомним, глава Пентагона Пит Гегсет приказал отсрочить поставки Украине некоторых видов оружия после того, как опубликовал служебную записку об аудите арсеналов боеприпасов. Решения объясняют тем, что стоит «поставить интересы Америки во главу угла».

Между тем, Госдепартамент разъяснил «паузу» в поставках оружия. Мол, это не означает полного прекращения военной помощи Киеву и Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину. Вроде бы изменения касается только одного аспекта, одной ситуации, и «есть много других мощных вариантов по вооружению Украины».

В Пентагоне говорят, что готовят для президента Дональда Трампа новые варианты военной помощи Украине. Министерство обороны «тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы добиться главной цели — завершения войны, сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты национальной безопасности».

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Дата публикации 19:38, 02.07.25 Количество просмотров 88 USAID - все! США оставляют мир без финансовой помощи