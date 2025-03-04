Приостановка военной помощи от США: последствия для Украины могут стать ощутимыми не сразу

США приостанавливает и пересматривает помощь, чтобы убедиться, что она способствует разрешению конфликта, отметил чиновник в Белом доме.

Последствия приостановки военной помощи от США для Украины могут ощутимыми не сразу.

Об этом сообщает CNN.

СМИ со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, пишут, что понадобится несколько дней или даже недель, чтобы эта остановка повлияла на боеспособность ВСУ.

Когда запасы вооружения и техники в Украине начнут иссякать, последствия будут серьезными. Даже если европейские партнеры попытаются частично компенсировать недостаток. Мол, Европа не сможет это сделать без помощи других.

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По данным CNN, информацию о приостановке помощи подтвердил чиновник в Белом доме.

"Президент (Дональд Трамп – ред.) четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем помощь, чтобы убедиться, что она способствует разрешению конфликта", – сказал американский чиновник.

Напомним, президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине. Пауза наступила после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

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