Приостановка военной помощи Трампом для Украины и возможное снятие санкций с РФ: главные новости ночи 4 марта 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 марта 2025 года:

Нефть, финансы и "теневой флот": из каких отраслей России США вскоре могут снять санкции Читать далее –>

Трамп приостановил всю военную помощь Украине — Bloomberg Читать далее –>

В Белом доме подтвердили приостановку военной помощи США для Украины — CNN Читать далее –>

"Это пауза": американский чиновник прокомментировал Fox News приостановку военной помощи для Украины Читать далее –>

Американские чиновники объяснили, почему Трамп приостановил военную помощь Украине — NBC News Читать далее –>

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