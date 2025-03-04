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Приостановка военной помощи Трампом для Украины и возможное снятие санкций с РФ: главные новости ночи 4 марта 2025 года

Приостановка военной помощи Трампом для Украины и возможное снятие санкций с РФ: главные новости ночи 4 марта 2025 года

Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановлении военной помощи Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 марта 2025 года:

  • Нефть, финансы и "теневой флот": из каких отраслей России США вскоре могут снять санкции Читать далее –>
  • Трамп приостановил всю военную помощь Украине — Bloomberg Читать далее –>
  • В Белом доме подтвердили приостановку военной помощи США для Украины — CNN Читать далее –>
  • "Это пауза": американский чиновник прокомментировал Fox News приостановку военной помощи для Украины Читать далее –>
  • Американские чиновники объяснили, почему Трамп приостановил военную помощь Украине — NBC News Читать далее –>

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