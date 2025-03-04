Приостановка военной помощи Трампом для Украины и возможное снятие санкций с РФ: главные новости ночи 4 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 марта 2025 года:
- Нефть, финансы и "теневой флот": из каких отраслей России США вскоре могут снять санкции Читать далее –>
- Трамп приостановил всю военную помощь Украине — Bloomberg Читать далее –>
- В Белом доме подтвердили приостановку военной помощи США для Украины — CNN Читать далее –>
- "Это пауза": американский чиновник прокомментировал Fox News приостановку военной помощи для Украины Читать далее –>
- Американские чиновники объяснили, почему Трамп приостановил военную помощь Украине — NBC News Читать далее –>
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