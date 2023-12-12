"Пришло время платить за нашу тотальную глупость": мрачный прогноз Арестовича

Арестович рассказала о последствиях для Украины в случае прекращения помощи США.

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович выразил свои взгляды на проблеу предоствления США помощи Украине.

Об этом он написал в Telegram.

Арестович считает, что Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Киеву перед уходом на каникулы, несмотря на приезд в Соединенные Штаты президента Владимира Зеленского.

Что будет, если США не предоставять помощь

"Для нас это, скорее всего, означает вскрытие золотовалютных запасов и печать гривны. Инфляция. Большие проблемы на фронте", – предполагает Арестович.

Он считает, что это не провал президента Зеленского его команда, а провал всего Запада.

"У республиканцев победили изоляционисты, демократы-глобалисты не способны решить проблемы, которые они же и создали в глобальном масштабе.

Изоляционисты верят в США как град на холме и хотят скинуть заботы о Европе в руки правых, типа Орбана. А для начала – вместе скинуть Украину, которую считают конструктом глобалистов", размышляет скандальный экс-советник ОП.

По его мнению, проблема не в том, что Украине не могут дать денег, а проблема в том, что нам не могут дать снарядов.

"Фундаментальная мотивация рынка – финансовые спекуляции. Оружейные конторы показывают рост капитализации, но никогда не показывают рост производства (потому, что его практически нет). Производство если и растет, то крайне медленно, чтобы не поломать схемы капитализации", – говорит Арестович.

Выбор между тремя конфликтами

Он считает, что пеперь Западу приходится выбирать между тремя конфликтами – Украина, Тайвань, Израиль.

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"Перетаскивание 70 тысяч снарядов от Израиля к Украине и обратно – это кульминация неспособности вести войну, которую им навязали. Такими темпами им устроят четверый и пятый конфликт, подозреваю, хотя уже для того, чтобы хоть как-то справиться с одним нужно бросить помогать в двух других.

Для нас это означает катастрофу. Причем, катастрофу не крайних двух лет, а глобальную катастрофу крайних 32. Пришло время платить за нашу тотальную глупость, воровство, глупую гордыню", – пугает Арестович.

Что он предлагает

"Есть ли шанс?. Есть – немедленный переход в режим чрезвычайного управления. Это позволит задержать падение и даст время на поиск вариантов", – подытожил Арестович.

Ранее Алексей Арестович рассказал, когда вернется в Украину.

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