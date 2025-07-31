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"Пришло время заставить его почувствовать боль": после атаки на Киев Сибига сделал мощное заявление
После российской атаки на Киев глава МИД Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Кремль.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на утреннюю комбинированную атаку РФ по Киеву. Он призвал к максимальному давлению на Москву.
Об этом глава МИД сообщил на своей странице в X.
«В Киеве ужасное утро. Брутальные российские удары разрушили целые жилые дома и повредили школы и больницы. Гражданские лица получили ранения и погибли. Под завалами все еще есть люди. Наверное, пришло время сократить до нуля все сроки, которые были предоставлены Путину для проявления конструктивного подхода», — заявил Сибига.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп «был очень щедрым и очень терпеливым к Путину». Однако российскому диктатору «безразлично к любым попыткам положить конец убийствам».
«Президент Трамп был очень щедрым и очень терпеливым к Путину, пытаясь найти решение. Путин делает это намеренно. Ему безразлично к любым попыткам положить конец убийствам. Он стремится только разрушать и убивать. Ведь все существование этого военного преступника базируется на этой бессмысленной войне, которую он не может выиграть, но отказывается заканчивать. Он должен предстать перед судом», — говорится в сообщении.
Глава МИД призвал к максимальному давлению на Москву и полной синхронизации санкционных режимов.
«Пришло время заставить его почувствовать боль и последствия своих решений. Пришло время оказать максимальное давление на Москву. Пришло время синхронизировать все санкционные меры. Пришло время достичь мира силой», — добавил Сибига.
Напомним, ночью 31 июля российские войска нанесли комбинированную атаку по Киеву. Последствия фиксируют на более 27 локациях. В частности, пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы. Известно о шести погибших, среди которых шестилетний мальчик и 82 пострадавших, среди которых десять детей.