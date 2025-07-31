"Пришло время заставить его почувствовать боль": после атаки на Киев Сибига сделал мощное заявление

Последствия российской атаки на Киев 31 июля

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на утреннюю комбинированную атаку РФ по Киеву. Он призвал к максимальному давлению на Москву.

Об этом глава МИД сообщил на своей странице в X.

«В Киеве ужасное утро. Брутальные российские удары разрушили целые жилые дома и повредили школы и больницы. Гражданские лица получили ранения и погибли. Под завалами все еще есть люди. Наверное, пришло время сократить до нуля все сроки, которые были предоставлены Путину для проявления конструктивного подхода», — заявил Сибига.

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Он отметил, что президент США Дональд Трамп «был очень щедрым и очень терпеливым к Путину». Однако российскому диктатору «безразлично к любым попыткам положить конец убийствам».

«Президент Трамп был очень щедрым и очень терпеливым к Путину, пытаясь найти решение. Путин делает это намеренно. Ему безразлично к любым попыткам положить конец убийствам. Он стремится только разрушать и убивать. Ведь все существование этого военного преступника базируется на этой бессмысленной войне, которую он не может выиграть, но отказывается заканчивать. Он должен предстать перед судом», — говорится в сообщении.

Глава МИД призвал к максимальному давлению на Москву и полной синхронизации санкционных режимов.

«Пришло время заставить его почувствовать боль и последствия своих решений. Пришло время оказать максимальное давление на Москву. Пришло время синхронизировать все санкционные меры. Пришло время достичь мира силой», — добавил Сибига.

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Напомним, ночью 31 июля российские войска нанесли комбинированную атаку по Киеву. Последствия фиксируют на более 27 локациях. В частности, пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы. Известно о шести погибших, среди которых шестилетний мальчик и 82 пострадавших, среди которых десять детей.