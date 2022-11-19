"Прислушался к советам": депутат от ОПЗЖ заявил, что не станет советником главы Херсонской ОВА

Депутат сказал, что уважает выбор общества, которое подчеркнуло, что он не должен занимать публичные должности.

Депутат Херсонского горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ Юрий Стельмашенко заявил, что не будет занимать должность советника главы ОВА Ярослава Янушевича.

Об этом Стельмашенко сообщил в Сети.

"Произошла распространенная огласка моего возможного назначения, которое не состоялось, на должность советника на общественных началах председателя ХОВА. Понимая общественный запрос, хочу донести свою позицию, которая никогда не менялась", – говорится в заявлении.

Так, депутат заверил в своей преданности Украине и стремлении к ее победе в войне. По словам чиновника, он пытался приложить усилия, чтобы как можно быстрее "вернуть к нормальной жизни мой город. Не имел цели кого-то оскорбить или задеть".

"Я услышал мысли и прислушался к советам и уважаю выбор общества, которое подчеркнуло, что я не должен занимать публичные должности. Именно для этого я сам инициировал публичную дискуссию по этому поводу. Спасибо всем за участие! Буду и дальше любить и помогать своей Родине без каких-либо должностей", – резюмировал Стельмашенко.

Что известно о назначении Стельмашенко

Херсонское местное издание "МОСТ" со ссылкой на источник сообщило, что советником главы Херсонской ОВА стал Стельмашенко. На эту должность его предложил шведский бизнесмен с российским бекграундом Карл Стурен.

В свое время Стельмашенко являлся членом команды экс-мера Херсона, а ныне – российского коллаборанта Владимира Сальдо, а позже работал в структурах Стурена. Весной 2022 года депутат мобилизовался в ВСУ, был водителем.

По словам Стельмашенко, во время оккупации Херсона он там работал волонтером, а затем вместе с семьей выехал на свободную территорию Украины, где "сразу сообщил ВСУ и прошел полиграф".

"Что касается ОПЗЖ, я один из первых в стране и еще до официального запрета партии собрал коллег и предложил распустить городскую фракцию и выйти из партии, потому что чувствовал личную ответственность за позорное поведение некоторых членов партии на национальном уровне", – заявил депутат в Сети.

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