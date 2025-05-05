Пристайко назвал альтернативу НАТО для Украины: "Это реальный выход для нас"

Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко

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Украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал реальную альтернативу НАТО для Украины.

Об этом сказал дипломат в интервью «Радио Свобода».

«Знаете, есть такой экспедиционный корпус под руководством Британии, в который входят 10 североевропейских стран, лучших наших друзей. Вот если бы Украина, например, смогла быть членом этого объединения, нам было бы проще. Управляет Британия, там нет Венгрии, например. Это единомышленники все. Вот быть частью такого объединения и поддерживать очень мощную свою собственную армию — это реальный выход для нас», — подчеркнул он.

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Пристайко также отметил, что если США выйдут из Альянса, жить ему останется недолго.

«Если, скажем, мы не можем больше рассчитывать на Соединенные Штаты, которые являются основой Альянса. Может быть, люди не совсем понимают. Основой Североатлантического союза являются ядерные силы сдерживания Соединенных Штатов. Ничто другое. Не эстонские медицинские подразделения или хорватские логистические. Ядерные силы сдерживания. Если Соединенные Штаты выйдут, этому Североатлантическому союзу жить недолго», — резюмировал дипломат.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что хочет пересмотреть Пятую статью устава НАТО и защищать только тех членов альянса, которые «достаточно» тратят на оборону. Сама концепция НАТО и ее главный принцип «напал на одного — напал на всех и все дают отпор» оказалась под угрозой.