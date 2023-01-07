Пристайко считает, что Украина вступит в ЕС и НАТО после победы: "Разговор должен быть легким"

Дипломат также отметил, что "кто-то должен будет помочь нам действительно выиграть эту войну".

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Украина может вступить в НАТО и Евросоюз после победы в войне с Россией.

Об этом украинский дипломат рассказал в интервью Newsweek.

Издание отмечает, что украинские национальные лидеры четко дали понять, что защита коллективной обороны Альянса означает, что членство является лучшим вариантом для Украины.

Пристайко напомнил, что Украина предложила "Киевский договор безопасности" как временный механизм обеспечения безопасности страны, пока она продвигается к членству в НАТО.

"Наш разговор с остальным миром – по крайней мере с западным миром – должен быть очень легким. Украина побеждает, становится членом Европейского Союза и НАТО. И все", – сказал украинский посол.

"Я считаю, что план (мира от Зеленского – ред.) из 10 пунктов нуждается в доработке, я надеюсь, что лидеры увидят в нем место своих наций. Но я все еще надеюсь, что у кого-то хватит смелости работать с (вопросом – ред.) жесткой безопасностью… Кто-то должен будет помочь нам действительно выиграть эту войну", – отметил Пристайко.

Напомним, в декабре 2022 года вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что все 30 стран-членов НАТО согласны с необходимостью вступления государства в Альянс.

В тот же месяц глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что государство вступит в Альянс после преодоления российской агрессии. Он заверил, что присоединение к НАТО произойдет на вкорне других условиях, чем это могло произойти между 2008 и 2022 годами – когда Украине отказывали во вступлении из-за запугиваний Кремля.

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