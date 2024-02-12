Присвоение нефтепродуктов для ВСУ: Пашинский отреагировал на подозрение

Дело касается присвоения и продажи конфискованных нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.
НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.
Пашинский, его бизнес-партнер и четыре сообщника подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.
Сергей Пашинский на своей странице в Facebook отреагировал на обвинения.
"Сегодня следователи СБУ и НАБУ вручили мне подозрение за так называемое "хищение" топлива "Роснефти", которым в интересах россиян торговал предатель Курченко (украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко — ред.). Все так называемое "хищение" заключалось в конфискации этого топлива и передаче его в пользу ВСУ. Обвинения отвергаю. Усматриваю в действиях правоохранителей опосредованную работу на страну-агрессора, которой ради срыва боеспособности ВСУ обязательно нужно отстранить меня от моих должностных обязанностей как председателя "Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины", — говорится в сообщении Сергея Пашинского.
Напомним, в 2014 году государство конфисковало почти 100 тыс. т нефтепродуктов у структур олигарха Сергея Курченко, который после революции Достоинства сбежал в Россию. Следствие установило, что посредством политического лобби экс-нардепа эти нефтепродукты были переданы для реализации профильному госпредприятию для наполнения госбюджета. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру экс-депутата.
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