Притула о законе по НАБУ: Рада идет вопреки воле украинцев, которые воюют за ЕС

Сергей Притула

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Известный волонтер, общественный деятель и основатель одноименного фонда Сергей Притула резко раскритиковал недавнее решение Верховной Рады, которая приняла закон, частично подчиняющий Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) генеральному прокурору.

Об этом он рассказал в своем обращении в Tik Tok.

Притула провел параллели между нынешними событиями и Революцией Достоинства 2013-2014 годов, отметив, что именно стремление украинцев в Европу стало тогда причиной массовых протестов:

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«В конце ноября 2013 года Янукович развернул наше государство с курса евроинтеграции в Евросоюз. Тогда люди вышли на улицы, потом беркута били студентов, и все это закончилось Революцией Достоинства. Это был протест людей, которые очень хотели в Европу, очень хотели в Евросоюз, а кто-то пошел им наперекор».

Теперь, по словам Притулы, украинский парламент снова идет вопреки воле граждан, которые в своем подавляющем большинстве выступают за евроинтеграцию:

«Сегодня Верховная Рада проголосовала закон, который подчиняет частично САП и НАБУ генпрокурору. В частности в вопросе давать движение каким-то делам, или откладывать их на полочку, или закрывать их в принципе. И это мало вяжется с нашим курсом на евроинтеграцию».

«И украинцев, большинство которых сейчас очень хочет членства Украины в Евросоюзе. У нас никогда не было такого высокого уровня поддержки членства Украины в Евросоюзе. И Верховная Рада сейчас идет против воли украинского народа».

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Притула подчеркнул, что принятие таких решений во время полномасштабной войны — это попытка втихаря вернуть страну к авторитарному прошлому:

«И представляется мне, что делать это во время войны — это такая ница попытка, втихаря это сделать, вернуть нас к диктатурным временам. И я еще, окей, ну ладно, Верховная Рада, пусть пеньке, пусть 263 человека, которые не думают о будущем страны. Но мы думаем о будущем страны».

В завершение Притула обратился к президенту Украины, призвав его вмешаться и наложить вето на законопроект:

«И украинские военные сейчас бьются на фронте для того, чтобы их дети жили в Евросоюзе. И у нас остается один маленький шанс, что президент Украины посмотрит на то, что делают подчиненные ему слуги. И наложит вето быстренько.

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Это не история про хорошего царя и плохих бояр. Это о том, что царь должен нести ответственность за своих бояр. Поэтому, пожалуйста, надавайте по шапке, наложите вето и не позорьтесь».

Напомним, ранее мы писали о том, что 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, отдельные положения которого меняют статус НАБУ и САП, передавая ряд полномочий Генеральному прокурору. Председатель парламента Руслан Стефанчук уже подписал законопроект, согласно которому Генпрокуратура получает возможность влиять на деятельность двух ключевых антикоррупционных органов. В ответ НАБУ и САП призвали президента Владимира Зеленского не подписывать этот закон, считая, что он лишает их независимости.