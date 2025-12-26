Притула обвинил Порошенко и россиян в работе против волонтерского движения Украины

© УНИАН

Об этом заявил известный волонтер Сергей Притула.

Эту информацию основатель «Фонда Притула» озвучил, ссылаясь на данные исследования OSINT-агентства «Molfar», которое выяснило, что поток дезинформации и «черного пиара» в украинском медиапространстве имеет два основных источника.

«Около половины всей грязи: фейков, черного пиара генерируется за пределами страны, очевидно российскими спецслужбами, у которых есть цель подорвать доверие к украинскому волонтерскому движению. Другая половина генерируется изнутри страны – это окружение Петра Алексеевича (Порошенко, ред.). Господин Чекалкин записывает интервью в ноябре 2024 года и рассказывает, что его друг видел, как Притула в супермаркете купил 6 банок черной икры за 62 тысячи гривен. В сентябре уже в этом году Чекалкин уже в другом интервью говорит, что его жена видела, как Притула купила 6 банок черной икры за 81 тысячу гривен. Это неглупый мужчина умышленно лжет», - заявил Притула.

Волонтер подчеркнул, что такие атаки представляют угрозу не для конкретных лиц, а для всего волонтерского сообщества, поддерживающего Силы обороны еще с 2014 года.

«Я – часть системы волонтерского движения Украины с 2014 года. Атакуя меня или какую-либо другую волонтерскую инициативу, вы не бьете по конкретно одному человеку, вы бьете по всему движению», - отметил Притула.

Как сообщалось, в прошлом году Петр Порошенко вместо помощи ВСУ купил за донаты украинцев облигаций на 156 миллионов грн под 30% собственной необлагаемой прибыли. В результате он заработал 50 млн грн благодаря высоким процентам прибыли и банковской комиссии, поскольку операция проводится через Международный инвестиционный банк, принадлежащий этому политику.