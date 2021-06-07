Притула покинул "Голос": у партии заявили о его "амбициях и желании получить руководящие должности"

В "Голосе" резко отреагировали на заявление Сергея Притулы о выходе из партии.

В партии "Голос" заявили, что не удивлены выходом из состава политсилы бывшего кандидата на пост мэра Киева и телеведущего Сергея Притулы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Голоса".

В партии считают, что у Притулы есть "личные амбиции и желание получить руководящие должности любой ценой".

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"Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью — построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе и господином Сергеем", — говорится в посте.

"Голос" ждет от Притулы письменного заявления о выходе из партии.

"Объявление о выходе из партии требует письменного заявления, поэтому мы ожидаем письменное заявление Сергея Притулы. То же касается тех, кто захочет присоединиться к нему", — сообщили в пресс-службе.

В партии убеждены, что выход Притулы не помешает развитию их политсилы.

Напомним, что Сергей Притула вышел из партии "Голос".

В феврале стало известно, что он не попал в новый состав политсовета "Голоса", а также перестал быть заместителем председателя политсилы.

В мае Притула заявил, что видит себя новым руководителем партии "Голос". В свою очередь Кира Рудик ответила, что "партийная работа — это не выступления в клубах".

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