"Приведет к проблемам для тех, кто это делает": Путин устроил истерику "мировым жандармам" из-за заморозки активов

"Приведет к проблемам для тех, кто это делает": Путин устроил истерику "мировым жандармам" из-за заморозки активов

Президента России Владимира Путина, похоже, очень донимают санкции, введенные цивилизованным миром за развязанную им войну против Украины. Так, комментируя замораживание активов РФ западными странами, глава Кремля заявил, что кража чужого никогда до добра не доводила, особенно тех, кто это делает.

Путин также заявил, будто санкциями и запретами сдержать или ослабить страны, которые проводят и будут проводить свою политику, невозможно.

Об этом российский диктатор сказал, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума через видеосвязь, пишут средства массовой пропаганды РФ.

"Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выражаться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неприличным делом", – заявил Путин.

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Он добавил, что будто бы пренебрежение интересами других стран в области политики и безопасности, "как сейчас выяснилось, ведет к хаосу, экономическим потрясениям", а это сказывается на мире глобально.

Глава Кремля также выразил мнение, что санкциями и запретами невозможно сдержать или ослабить страны, которые проводят и будут проводить свою политику.

"Ведь дело не только в России и даже не только в Китае, дело во многих других странах мира. Все больше и больше стран в мире, которые хотят и будут проводить независимую политику. И никакой "мировой жандарм" приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет, никаких сил не хватит, и желание просто исчезнет", – уверен Путин.

"Столкнувшись с проблемами внутри своих стран, надеюсь, придет осознание того, что эта политика абсолютно бесперспективна", — добавил российский диктатор.

Напомним, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Киева уступок в отношении территорий Украины и осознания "реальной ситуации, которая существует".

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