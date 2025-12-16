Переговоры в Берлине / © Владимир Зеленский

Реклама

В Берлине прошла встреча высокого уровня: США, Украина и европейские лидеры обсудили основы будущего мирного соглашения с Россией. Главным результатом стало достижение консенсуса относительно критически важного блока вопросов, в частности формата и содержания гарантий безопасности, которые Украина могла бы получить от Вашингтона и ЕС. Несмотря на это, эксперты отмечают, что из-за ряда весомых факторов говорить о финальном завершении боевых действий еще рано.

Об этом пишет The Guardian.

Так, в понедельник европейские лидеры обнародовали совместное заявление со списком гарантий безопасности. В их число вошли:

Реклама

«Многонациональные силы» под руководством Европы для поддержки украинской армии и защиты ее воздушного и морского пространства.

Юридическое обязательство европейских стран «принять меры по восстановлению мира и безопасности в случае предстоящего вооруженного нападения».

Европейская поддержка вступления Украины в ЕС.

«Устойчивая и значительная поддержка» со стороны Европы в деле «укрепления вооруженных сил» Украины.

«Механизм мониторинга и проверки прекращения огня» под руководством США для «раннего предупреждения о любых будущих нападениях».

Инвестиции в обновление Украины, которые могут включать российские суверенные активы, заморожены в Европе.

В совместном заявлении, подписанном европейскими лидерами, говорится, что это «обеспечит надежные гарантии безопасности и меры поддержки экономического восстановления Украины в контексте соглашения о прекращении войны». Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналистам, что «теперь есть шанс на реальный мирный процесс».

О чем договориться так и не удалось

Однако, подчеркивает The Guardian, пока это своего рода челночная дипломатия, где Украина и ее европейские союзники находятся с одной стороны, а Россия — с другой.

После этого американские переговорщики во главе с посланником Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером вернут предложение России. Но совершенно неясно, подпишет ли Кремль мирное соглашение на этом этапе.

«Американские чиновники, проинформированные о переговорах, утверждают, что Россия готова подписать соглашение с этими гарантиями безопасности для Украины, но администрация Трампа ранее проявляла чрезмерный оптимизм по достижению прекращения огня», — отмечает издание.

Реклама

Кроме того, стороны до сих пор не пришли к согласию о том, что делать с оккупированной Россией территорией Украины:

«Сообщается, что американская делегация во главе с Виткоффом и Кушнером „обсуждает“, что делать с оккупированными территориями, превратив их в „экономические свободные зоны“. Но на самом деле они пытаются найти способ заставить Украину согласиться уступить свою суверенную территорию вторгшейся армии, чего, по словам Киева, он делать не хочет».

Несмотря на то, что западные медиа сообщают, что встреча была продуктивной, детали переговоров пока неизвестны.

Подробнее о переговорах в Берлине и какие уступки требуют от Украины — читайте в материале ТСН.ua: Переговоры в Берлине: что требуют от Украины и на какие уступки она может пойти