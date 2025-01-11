Приведут ли переговоры с Кремлем к миру: аналитики ISW ответили

Кремль сохраняет свою "неоднократно озвученную" позицию по отношению к Украине.

В Кремле подтвердили, что готовы вести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий". Впрочем, Москва отмечает, что их переговорная позиция остается неизменной.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа об организации встречи с президентом-диктатором России Владимиром Путиным. По его словам, "фюрер" якобы открыт для контактов с международными лидерами и что "никаких условий для этого (контакта) не нужно".

"Песков подтвердил, что Кремль сохраняет свою "неоднократно озвученную" позицию по отношению к Украине, которую Путин четко определил в июне 2024-го и повторил в декабре во время "прямой линии".

В ISW отмечают, что в июне 2024 года хозяин Кремля требовал от Украины заменить президента Владимира Зеленского и его правительство под видом "денатификации", провести демилитаризацию и уступить Россию значительные части территории на востоке и юге Украины, включая территории, которые РФ пока не оккупировала .

"Фактически все это означает полную капитуляцию Украины. Никакие переговоры не приведут к значимому или устойчивому миру, пока Путин остается преданным этим требованиям – независимо от "желания" Кремля вести переговоры с западными лидерами", — отмечают в Институте.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич заявил, что диктатор РФ Владимир Путин хочет с ним встретиться. Впрочем, никакие другие детали политик не сообщил.

В администрации "фюрера" РФ Владимира Путина сделали заявление о готовности к переговорам с Трампом. Мол, для этого нужна "политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога".

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