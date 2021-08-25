Приветствовали аннексию Крыма и сотрудничают с новой "властью": кто из из єксдепутатов ВР полуострова до сих пор имеет госнаграды

Приветствовали аннексию Крыма и сотрудничают с новой "властью": кто из из єксдепутатов ВР полуострова до сих пор имеет госнаграды

Сейчас в Украине процедура лишения государственных наград сложная и не действенна.

Депутатов от Крыма, которые после аннексии полуострова сотрудничают с оккупационными властями, до сих пор имеют украинские государственные награды.

Об этом говорится в материале Движения ЧЕСТНО об избрании и работе крымских мажоритарщиков в парламенте.

Отмечается, что экс-депутат ВР Крыма, ее спикер и трижды избранник от "Партии регионов" Борис Дейч имеет ряд высоких госнаград Украины, среди которых звание Герой Украины с вручением ордена Государства. К слову, в 2010-м он голосовал за ратификацию соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины, а во время Революции Достоинства поддерживал антимайдан. Кроме того, в 2014-м Дейч голосовал за "диктаторские законы", а во время незаконного референдума в Крыму призвал объединяться с РФ.

Депутат первого созыва ВРУ Николай Багров, который умер в 2015 году, также имеет высшую государственную награду Героя Украины. Он приветствовал аннексию Крыма. Более того — после оккупации Таврический национальный университет имени Вернадского, ректором которого был Багров, переименовали в Крымский федеральный университет. Экс-депутат стал президентом университета. Во время подписании договора "о взаимодействии" между КФУ и Российским институтом стратегических исследований Багров сказал, что еще во время первого созыва парламента Автономной Республики Крым видел "в Украине признаки нацизма", а также благодарил Путина, "который помог, возвращение Крыма был проведен блестяще".

Бывший нардеп и министр обороны Януковича Павел Лебедев имеет награды Украины — медаль "За отличие в военной службе" I в. и звание "Заслуженный экономист Украины".

Крымский нардеп Александр Нечаев был в Раде 8 созыва от "Оппозиционного блока". В 2018 году был одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании Украинского сувернитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Нечаев является членом политсовета "ОПЗЖ".

Общественное движение "ЧЕСНО"

Другой дерпутат первого созыва ВРУ Сергей Цеков был руководителем "Русской общины Крыма" и первым вице-спикером крымского парламента, стал первым членом Совета федерации РФ. Его называют одним из "крестных отцов" политики Сергея Аксенова, кандидатуру которого Цеков предложил на должность руководителя крымского правительства.

Следует заметить, что звание Герой Украины предоставляет ряд льгот и надбавку к пенсии. После оккупации Крыма эти привилегии РФ формально оставила для украинских героев. Впрочем, пока процедура лишения государственных наград сложная и не действенна. Упростить механизм депутаты уже пытались, но законопроект отклонили.

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