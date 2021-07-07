Прививки подростков "Спутником V" в РФ и рост числа жертв обрушения дома в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Первые 11 подростков, участвующих в исследованиях вакцины против COVID-19 "Спутник V" в российской столице, получили компонент препарата. Читать дальше ->
- Число жертв обрушения жилого дома в Майами возросло до 36. Читать далее ->
- Хакеры, связанные с российской внешней разведкой, взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США. Читать дальше ->
- В России губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что спасатели начали извлекать тела людей, находившихся на борту самолета Ан-26, который разбился на севере региона. Читать дальше ->
- ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины. Об этом во время слушаний в Палате общин заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defende. Читать дальше ->