Привлечем Путина к ответственности: Великобритания срочно выясняет подробности применения РФ химоружия в Мариуполе

Российские войска могли использовать химические вещества при нападении на жителей Мариуполя.

Великобритания срочно выясняет подробности, касающиеся информационных сообщений об использовании войска Российской Федерации химического оружия в Мариуполе.

Об этом заявила в сообщении в сервисе микроблогов Twitter министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Новости, что российские силы могут использовать химические агенты в борьбе с людьми в Мариуполе. Мы работаем неукоснительно с партнерами для четких details.



Один из способов их weapons может быть callous escalation в этом conflict and will hold Putin and his regime to account. — Liz Truss (@trussliz) 11 апреля 2022

"Сообщается, что российские войска могли использовать химические вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами по проверке деталей", — говорится в сообщении.

ТСН.ua

Она подчеркнула, что любое применение такого оружия будет являться грубой эскалацией конфликта.

"И мы привлечем Путина и его режим к ответственности", — резюмировала глава британского МИД.

Российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов".

Об этом рассказал основатель полка "Азов" Андрей Белецкий.

По его словам, в результате применения химического оружия пострадали три бойца "Азова". Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

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