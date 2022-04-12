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Привлечем Путина к ответственности: Великобритания срочно выясняет подробности применения РФ химоружия в Мариуполе

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Привлечем Путина к ответственности: Великобритания срочно выясняет подробности применения РФ химоружия в Мариуполе

pixabay.com

Российские войска могли использовать химические вещества при нападении на жителей Мариуполя.

Великобритания срочно выясняет подробности, касающиеся информационных сообщений об использовании войска Российской Федерации химического оружия в Мариуполе.

Об этом заявила в сообщении в сервисе микроблогов Twitter министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

"Сообщается, что российские войска могли использовать химические вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами по проверке деталей", — говорится в сообщении.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Она подчеркнула, что любое применение такого оружия будет являться грубой эскалацией конфликта.

"И мы привлечем Путина и его режим к ответственности", — резюмировала глава британского МИД.

Российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов".

Об этом рассказал основатель полка "Азов" Андрей Белецкий.

По его словам, в результате применения химического оружия пострадали три бойца "Азова". Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

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