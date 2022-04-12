Привлечем Путина к ответственности: Великобритания срочно выясняет подробности применения РФ химоружия в Мариуполе

Российские войска могли использовать химические вещества при нападении на жителей Мариуполя.
Великобритания срочно выясняет подробности, касающиеся информационных сообщений об использовании войска Российской Федерации химического оружия в Мариуполе.
Об этом заявила в сообщении в сервисе микроблогов Twitter министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.
Новости, что российские силы могут использовать химические агенты в борьбе с людьми в Мариуполе. Мы работаем неукоснительно с партнерами для четких details.— Liz Truss (@trussliz) 11 апреля 2022
Один из способов их weapons может быть callous escalation в этом conflict and will hold Putin and his regime to account.
"Сообщается, что российские войска могли использовать химические вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами по проверке деталей", — говорится в сообщении.
Она подчеркнула, что любое применение такого оружия будет являться грубой эскалацией конфликта.
"И мы привлечем Путина и его режим к ответственности", — резюмировала глава британского МИД.
Российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов".
Об этом рассказал основатель полка "Азов" Андрей Белецкий.
По его словам, в результате применения химического оружия пострадали три бойца "Азова". Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
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