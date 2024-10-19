Привлечение войск КНДР к войне в Украине: во Франции встревожили заявлением

Участие северокорейских военных в войне России против Украины приведет к новой эскалации конфликта. Что больше – такие действия Москвы и Пхеньяна могу расширить его на территорию Азии.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

"Если это правда — а мы прислушаемся к нашим украинским партнерам — то такое решение будет иметь серьезные последствия. Оно приведет к новой эскалации. Это создает риск того, что война распространится на Азию", — подчеркнул Барро.

По его словам, привлечение солдат Северной Кореи также свидетельствует о трудностях России в войне против Украины.

Напомним, британский премьер-министр Кир Стармер прокомментировал участие войск КНДР в войне в Украине. В частности, считает политик, это свидетельствует об "уровне отчаяния" Кремля.

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