"Приятно, что человек знает украинский язык": Зеленский прокомментировал пропагандистскую статью Путина и пообещал ответ

Зеленский говорит, что пока не читал полностью статью Путина, но пообещал, что после прочтения Украина подумает над ответом.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал пропагандистскую статью Владимира Путина об Украине, иронично заявив, что его российский коллега провел "глубокую работу" и "потратил много времени" на нее.

Об этом заявил украинский президент 13 июля, общаясь с журналистами после Форума.

"Времени прочитать статью не было. Работа глубокая, президент РФ потратил много времени. Теперь у нас есть ответ, почему у него нет времени на встречу в "Нормандской формате", — сказал Зеленский и шутливо добавил, - "Приятно, что человек знает украинский язык" (статья президента РФ переведена и размещена на сайте Кремля и на украинском языке. — Ред.).

Кроме того, Зеленский пообещал дать ответ на статью, сказав: "Прочитаем и подумаем над ответом".

Напомним, президент России Владимир Путин 12 июня в продолжение своего тезиса, высказанного во время недавней «Прямой линии» о том, что "русские и украинцы — один народ", опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках, в которой содержатся ключевые утверждение с "методичек" российской пропаганды. Подробности пропагандистской статьи Путина читайте по этой ссылке.

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