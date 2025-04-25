Признает ли Украина Крым росийским: Зеленский сделал громкое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга подчеркнул, что статус украинских территорий определяет только народ и Конституция, а не иностранные заявления / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только украинский народ имеет право определять, какие территории являются украинскими, и Украина никогда не признает русскими никакие временно оккупированные земли, в частности, Крым.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов по заявлению экспрезидента США Дональда Трампа о статусе полуострова.

«Наша позиция — она неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины решает: все временно оккупированные территории — это украинские территории. Мы не будем признавать юридически их как российские», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

Президент добавил, что эта позиция отвечает не только украинскому законодательству, но и нормам международного права.

«Даже те страны, которые пытаются балансировать в своей позиции между нами и Россией, признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым», — заявил он.

Напомним, по информации издания TIME, Трамп считает, что Крым должен остаться с Россией, и якобы президент Украины Зеленский «это понимает».