Признак безысходности Кремля: в Европе жестко отреагировали на удар "Орешником" по Украине

Российский удар по Украине / © ТСН.ua

Реклама

Очередной массированный удар России по гражданской инфраструктуре с применением баллистической ракеты «Орешник» является признаком безысходности Кремля. Такие удары являются «безрассудной игрой на грани ядерной войны», но они не остановят поддержку Украины европейскими партнерами.

Такие заявления прозвучали после ночной атаки РФ от европейских лидеров.

Реакция Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что российские удары продолжают целиться по гражданским объектам в Украине.

Реклама

«Франция осуждает эту атаку и применение баллистической ракеты „Орешник“. Такие действия свидетельствуют прежде всего о лихорадочной эскалации и тупике, в котором оказалась захватническая война России», — написал он в сети Х.

Французский лидер заверил, что такой удар государства-агрессора еще больше усилил «решимость продолжать поддержку Украины, делать все возможное для справедливого и прочного мира, а также укреплять безопасность Европы».

Как отреагировали в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц также осудил российскую массированную атаку на гражданские объекты в Украине.

«Во время этого нападения враг снова применил ракетный комплекс „Орешник“. Федеральное правительство решительно осуждает эту безрассудную эскалацию. Германия и в дальнейшем непоколебимо стоит бок о бок с Украиной», — написал он.

Реклама

Заявление МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан отреагировала на российскую атаку по Киеву, назвав ночную атаку РФ на Киев «очередным ужасным напоминанием о цене этой войны в человеческих жизнях».

«Гражданское население не должно просыпаться от взрывов ракет и беспилотников и страха за собственную безопасность. Разрушенные дома, искалеченные судьбы, убитые и раненые мирные жители — это недопустимо», — заявила она в сети Х.

Глава венгерского МИД решительно осудила этот удар и выразила солидарность с пострадавшими и всем народом Украины.

Что говорят в ЕС

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас тоже считает, что Кремль прибегнул к этому удару из-за безысходности.

Реклама

«Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину преднамеренными ударами по центрам городов. Это ужасные акты террора, направленные на то, чтобы убить как можно больше мирных жителей», — подчеркнула она.

Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая предназначена для несения ядерных боеголовок, по словам Каллас, является «методом политического запугивания и безрассудной игрой на грани ядерной войны».

«На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию», — сообщила она.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробаллистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники. Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Реклама

Новости партнеров