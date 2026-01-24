Признаков компромисса на переговорах Украины и РФ по территориям нет - Reuters

В ОАЭ продолжаются переговоры / © Getty Images

Во время встречи представителей Украины, США и России в Абу-Даби никаких признаков компромисса не было достигнуто.

Об этом пишет издание Reuters.

«Хотя украинские и российские переговорщики обсуждали жизненно важный вопрос территорий, встреча не имела положительного результата, на что указывает сегодняшний массированный обстрел Украины. Российские авиаудары погрузили Украину в самый плохой энергетический кризис за почти четырехлетнюю войну», — отмечают журналисты.

Издание утверждает, что США в переговорах по достижению мирного соглашения усиливают давление, но не на Россию как агрессора, а на Украину. С другой стороны, Москва требует уступок от Киева.

Сегодня, 24 января, переговоры продолжаются. В МИДе Объединенных Арабских Эмиратов надеются, что переговоры будут способствовать ощутимым шагам для прекращения войны России против Украины. Ключевой вопрос на встрече — Донбасс.

Напомним, в ночь на 24 января Россия атаковала Украину. По данным Воздушных сил ВСУ, РФ комбинированно атаковала Украину, запустив 396 целей. Особенностью этой атаки стало привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице.

В Киеве и Харькове — самая сложная ситуация после обстрелов.