Признание "ДНР" и "ЛНР" Россией: Госдума поддержала обращение к Путину

Признание "ДНР" и "ЛНР" Россией: Госдума поддержала обращение к Путину

Решение поддержал 351 депутат.

Депутаты Госдумы большинство голосов поддержали обращение к президенту РФ о признании "ДНР" и "ЛНР" независимыми.

Решение было принято во время пленарного заседания парламента.

Решение поддержал 351 депутат. Высказались против – 16 депутатов. Воздержался только один. Отмечается, что Госдума немедленно подпишет документ и направит обращение Путину.

Депутаты считают "обоснованным и морально оправданным" признание самопровозглашенных "Л/ЛДН". Кроме того, в тексте обращения оккупационные власти "республик" назвали "легитимными".

Следует отметить, что в Министерстве иностранных дел Украины этот проект расценивают как выход РФ из Минских соглашений.

Напомним, в Госдуму России поступили законопроекты о признании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в качестве независимых республик. Документов зарегистрировали два. Первый в случае принятия предполагает сразу направить его на подпись Владимиру Путину. Второй – будет принятие нескольких ведомств, а в случае согласования за него должны снова голосовать российские депутаты.

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