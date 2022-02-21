Признание "ЛНР" и "ДНР": в Германии заявили, что решение Путина сводит на нет многолетние усилия

Признание "ЛНР" и "ДНР": в Германии заявили, что решение Путина сводит на нет многолетние усилия

Бербок пообещала реагировать на нарушение международного права и координировать действия с партнерами.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что признание президентом России Владимиром Путиным псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" умышленно сводит на нет многолетние усилия в "нормандском формате" и ОБСЕ.

Об этом Бербок написала в сети 21 февраля.

"Признание президентом Путиным сепаратистских "народных республик" на востоке Украины умышленно сводит на нет многолетние усилия в "нормандском формате" и ОБСЕ. Мы будем реагировать на это нарушение международного права и координировать свои действия с партнерами", — говорится в сообщении.

Die Anerkennung der separatistischen “Volksrepubliken” в der Ostukraine durch Präsident Putin macht jahrelange Bemühungen im Normandie-Format & der OSZE willentlich zunichte. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) 21 марта 2022

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил об официальном признании псевдореспублик на Донбассе, так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Сразу после такого объявления президент РФ в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

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