Признание ОРДЛО: президент Эстонии заявил, что никогда не согласится с незаконным решением России

Признание ОРДЛО: президент Эстонии заявил, что никогда не согласится с незаконным решением России

Москва относится к дипломатии не всерьез, а ищет casus belli.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его государство никогда не согласится с незаконным решением России признать "независимость" ОРДЛО.

Об этом политик сообщил в понедельник, 21 февраля.

"Эстония никогда не согласится с незаконным решением России признать Донецкую и Луганскую области. Они являются международно признанной частью Украины, как и Крым. Очевидно, что Москва относится к дипломатии не серьезно, а ищет casus belli. #StandWithUkraine", – говорится в сообщении Кариса.

Эстония будет независимо от того, что союзное решение в России будет признано в Донецкой и Луганской областях. Они являются internationally recognized part of Ukraine, как Crimea. Clearly, Москва не является серьезной о diplomacy, а это смотреть за casus belli. #StandWithUkraine — Alar Karis (@AlarKaris) 21 Feb. 2022

Напомним, вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил об официальном признании псевдореспублик на Донбассе, так называемых "ДНР" и "ЛНР".

После этого Путин в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30

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