Признание псевдореферендумов будет означать, что с этим президентом России не о чем говорить – Зеленский

Заседание было созвано по инициативе Украины.

Об этом сообщает офис главы государства.

Зеленский призвал международное сообщество решительно отреагировать на нарушение Россией международного права и правопорядка.

Во время выступления глава государства обратил внимание участников заседания на то, что Россия уже нарушает правила мира, презирает Устав ООН, и только вопрос времени, когда она разрушит и этот последний международный институт, который еще может действовать.

«Именно к действиям я призываю вас сейчас. Любой в мире назовет сотни примеров того, как Россия нарушает международный правопорядок и разрушает массив международного права. Постоянно провоцирует эскалацию и постоянно отвечает на любые предложения разговоров новой жестокостью на поле боя, еще большими кризисами и угрозами для Украины и мира. И это – очевидные вещи», – сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что среди нарушений, к которым прибегла Россия, – игнорирование призыва МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской атомной станции, ядерный шантаж, объявление мобилизации, под которую прежде всего попадают представители коренных народов, проведение так называемого референдума на оккупированной территории Украины, а также попытка аннексии захваченных украинских территорий.

По мнению президента, есть всего один путь, чтобы все это остановить. Прежде всего, нужна полная изоляция России в ответ на то, что она делает.

«Не может оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето государство, которое прямо сейчас реализует геноцидную политику, удерживает мир в шаге от радиационной катастрофы и еще при этом угрожает ядерными ударами. Россия должна быть исключена из всех международных организаций. Если такое исключение усложнено процедурой, его участие должно быть приостановлено», – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, по его убеждению, требуются новые жесткие глобальные санкции против РФ. Также важно продолжение поддержки Украины в войне с Россией.

«Именно в Украине и именно в этой войне защищается не только наша независимость, не только право на жизнь для нашего народа, но и международное право как таковое. Украина должна получить всю необходимую оборонную и финансовую помощь, чтобы агрессор проиграл», – отметил глава государства.

Президент сделал акцент на том, что Украина должна получить четкие и юридически обязательные гарантии коллективной безопасности – независимость нашего государства имеет принципиальное значение для многих элементов глобальной безопасности, поэтому миру нужна и соответствующая архитектура безопасности.

Владимир Зеленский подчеркнул: «Признание Россией этих псевдореферендумов как будто бы нормальных, реализация так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России не о чем говорить. Аннексия – это такой шаг, который ставит его одного против всего человечества. Именно такой четкий сигнал сейчас требуется от каждого государства мира».

Он призвал членов Совета Безопасности ООН не затягивать предложенные шаги, ведь четкий сигнал сейчас нужен от каждого государства мира.

Напомним, Совбез ООН разнес Россию за "псевдореферендумы" в оккупированной Украине.

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