Признание Путиным "ЛДНР" подтверждает причастность России как стороны вооруженного конфликта на Донбассе — Кулеба

По словам министра, сегодня Украина защищает не только глобальную безопасность, но и свободу, демократию и фундаментальные принципы международного права.

Признание так называемых "республик" не имеет никаких правовых последствий и лишь подтверждает причастность России как стороны вооруженного конфликта в Донбассе, что Россия категорически отрицала все эти годы.

Об этом в среду 23 февраля заявил во время выступления на Генассамблее ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Печально известная секретная тюрьма "Изоляция" в оккупированном Донецке остается недоступной для правозащитных и гуманитарных миссий, продолжая функционирование фактически как концентрационный лагерь. В Европе в 21 веке сотни людей прошли через "Изоляцию" и подверглись тяжелому принудительному труду, унижениям и пыткам. Также сообщалось о случаях внесудебного убийства", — отметил он.

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По словам Кулебы, Россия продолжает блокировать освобождение незаконно задержанных лиц.

"В сентябре 2021 года президент Украины передал генсеку ООН список почти из полутысячи украинцев Донбасса и Крыма, которые были незаконно задержаны, осуждены или даже переведены с оккупированных территорий в РФ. Мы повторяем наш призыв к генсеку поспособствовать их немедленному освобождению", — подчеркнул он.

По словам министра, сегодня Украина защищает не только глобальную безопасность, но и свободу, демократию и фундаментальные принципы международного права. Мирная жизнь и будущее миллионов людей в Европе и во всем мире полагаются на правила, которые Россия пытается разрушить.

"Генасамблея не примет российскую мантру о том, что "дело Крыма закрыто". Оккупационные власти продолжают уничтожать самобытность украинцев и коренного населения полуострова — крымских татар. С 2014 года более 64 тыс. граждан Украины были вынуждены покинуть Крым и переехать на материковую Украину из-за страха, преследования за политическую и правозащитную деятельность, дискриминацию по этническим и религиозным признакам. Политические преследования не утихают", — резюмировал он.

Напомним:

Министр иностранных дел Украины заявил, что самый большой кризис безопасности в Европе со времен Второй мировой войны создан и обостряется в одностороннем порядке Российской Федерацией.

Кулеба ответил на вопрос об угрозе вторжения России и методах сдерживания | Новости Украины

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