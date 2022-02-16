"Признание РФ "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для глобальной безопасности": из-за решения Госдумы Украина обратилась к ООН

По словам Кислицы, такое признание не будет иметь никаких правовых последствий.
Из-за решения Госдумы РФ инициировать признание "ДНР" и "ЛНР" постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил обращение к Антониу Гутеррешу и всем членам этой организации, в котором привлек внимание к возможным последствиям.
Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, пишет "Укринформ".
"Признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей и нанесет серьезный удар по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры", — отметил Кислица.
Он подчеркнул, что такое признание не будет иметь никаких правовых последствий.
"В то же время РФ не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты" — так же как скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе", — подчеркнул он.
По словам постпреда, поддержка президентом России постановления Госдумы будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности. Поэтому у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества.
Кислица проинформировал генсека ООН и государства-члены о том, что украинская сторона призвала РФ занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. Иначе, отметил он, Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта.
Особую обеспокоенность, по словам Кислицы, вызывает то, что нынешние действия РФ повторяют аналогичный алгоритм 2008 года, когда Государственная дума приняла постановление об обращении к тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву о необходимости признания "Республики Южная Осетия" и "Республики Абхазия", после чего появился соответствующий указ.
Дипломат также призвал мировое сообщество занять активную четкую позицию по защите принципов и целей Устава ООН, отстаивания суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, как это было подтверждено резолюцией Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года. .
Напомним:
Российская Госдума сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв 15 февраля соответствующий законопроект. Теперь документ ждет решения Владимира Путина.
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, с точки зрения украинского законодательства такое решение страны-агрессора не будет означать ничего.
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