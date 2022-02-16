Признание Россией фейковых "ЛДНР": Украина обратилась к Совбезу ООН

Заседание Совбеза может состояться 17 февраля.
Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН из-за того, что Россия хочет признать "независимость" псевдореспублик "ЛДНР".
Об этом в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
"Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых "ЛДНР", которое подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля", — написал Кулеба.
Напомним:
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Российская Госдума сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв 15 февраля соответствующий законопроект. Теперь документ ждет решения Владимира Путина.
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На действия российской думы уже отреагировали в Верховной Раде Украины. Там было принято постановление с призывом к международному сообществу не признавать независимость самопровозглашенных образований.
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В МИД подчеркнули, что признание Россией т. н. "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры.
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