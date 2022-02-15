Признание Россией "Л/ДНР": в МИД подтвердили неизменную позицию Украины

В ведомстве призвали Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов.

Позиция Украины остается неизменной: признание Россией т. н. "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в связи с одобрением в Государственной думе Российской Федерации постановления об обращении к президенту РФ о признании т. н. "ЛДНР".

"Признание т. н. "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий. России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты", равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта" на Донбассе", — отметил он.

По словам Николенко, поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности. Поэтому у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества.

"Призываем Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта", — резюмировал он.

Напомним:

Российская Госдума сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв 15 февраля соответствующий законопроект. Теперь документ ждет решения Владимира Путина.

В украинском МИД ранее заявляли, что в случае признания Россией ОРДЛО это де-факто и де-юре будет означать выход из Минских договоренностей.

На действия российской думы уже отреагировали в Верховной Раде Украины. Там было принято постановление с призывом к международному сообществу не признавать независимость самопровозглашенных образований. Парламент также призывает ввести дополнительные санкции против России для предотвращения дальнейшей эскалации. Признание так называемых "ЛНР" и "ДНР" лишь усугубит ситуацию на границах Украины, и соответственно Европы — настаивают народные депутаты.

Европейские дипломаты прокомментировали решение российской Госдумы

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