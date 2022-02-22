Признание Россией "ЛДНР" в Чехии назвали очередным шагом к эскалации

В Чехии пообещали вместе с союзниками ответить на такой поступок РФ.

МИД Чехии решительно осудило решение России признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом говорится в сообщении на сайте чешского министерства 21 февраля.

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"Это явное нарушение Устава ООН, Минских договоренностей и Будапештского меморандума 1994 года. После незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году это еще один шаг, которым Российская Федерация долго топтала фундаментальные принципы международного законодательства и собственные обязательства по территориальной целостности Украины", – отметили в МИДе Чехии.

Там добавили, что признание независимости так называемых "народных республик" является очередным шагом к эскалации и без того напряженной ситуации и угрожает безопасности всей Европы.

"Чешская Республика вместе со своими союзниками по НАТО и ЕС поддерживает международные дипломатические усилия по предотвращению агрессии против Украины и сохранению мира. Чехия ответит в единстве со своими союзниками. Мы подтверждаем нашу давнюю принципиальную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах", – отметили в министерстве.

Там также призвали Россию пересмотреть свои шаги и вернуться за стол переговоров в интересах безопасности всего континента.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В то же время в присутствии главарей боевиков президент РФ подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что государство официально не признает "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе.

Заметим, что Путин тоже успел поручить ввести войска в ОРДЛО.

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30

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