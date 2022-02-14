Признание Россией "ЛДНР": в Госдуме заявили, что проект не сразу поступит Путину

Признание Россией "ЛДНР": в Госдуме заявили, что проект не сразу поступит Путину

Калашников разъяснил процедуру рассмотрения постановления о признании самопровозглашенных "республик" Донбасса.

Предложенный депутатами от "Единой России" проект постановления об обращении Госдумы РФ к президенту с призывом признать "ДНР" и "ЛНР" не предусматривает, что после консультаций в МИДе документ сразу поступит Владимиру Путину.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщает ТАСС.

"Проект не предусматривает этого", – сказал депутат Госдумы, отвечая на вопрос о том, будет ли обращение после обсуждения в МИД РФ сразу же направлено Путину.

Калашников уточнил, что "пока обращение фактически остается проектом и его снова нужно рассматривать" на заседании Госдумы после решения министерства.

Отвечая на вопрос о том, до какого времени в Думе будут ждать ответы от МИД, если депутаты поддержат предложение единороссов, глава комитета отметил, что "обычно они на это тратят не так много времени".

"Но, учитывая, что ситуация меняется, я думаю, что там подойдут по-государственному и какие-то рамки месяца хотя бы будут соблюдены", — сказал Калашников.

Напомним, Совет Госдумы планирует подготовить для пленарного заседания палаты 15 февраля два проекта постановления об обращении к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных "республик" Донбасса.

В Госдуме будет рассмотрена возможность признания "ДНР" и "ЛНР" частью России | Новости мира

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